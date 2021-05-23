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Sohu: слова Шойгу о превосходстве ядерного оружия России разозлили военное сообщество США

, 08:43 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: слова Шойгу о превосходстве ядерного оружия России разозлили военное сообщество США
Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Слова руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу о превосходстве российского ядерного оружия разозлили военное сообщество Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в сети.

Как напоминает китайский портал Sohu, некоторое время назад Шойгу заявил, что на данный момент ядерное стратегическое вооружение, которым обладает Москва, не имеет себе равных в мире. В публикации сайта, пересказанной авторами издания «ПолитРоссия», говорится, что слова министра разозлили военное сообщество США. Там было высказано мнение о том, что РФ сильно преувеличивает свои достижения в оборонной сфере.

Согласно точке зрения журналистов Sohu, подобная реакция объясняется тем, что американская сторона не хочет публично признавать отставание от Москвы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернете появилось видео с погоней российских военных за бронемашинами США на северо-востоке Сирии летом прошлого года.

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