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NI: встреча Лаврова и Блинкена стала «кошмаром» для Украины

, 09:41 Источник: The National Interest.

NI: встреча Лаврова и Блинкена стала «кошмаром» для Украины
Сергей Лавров и Энтони Блинкен, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Американский журналист прокомментировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. По его словам, переговоры представителей обеих стран стали для Украины «кошмаром».

Автор считает, что встреча Лаврова и Блинкена не увенчалась «каким-то прорывным результатом», но украинские политики и эксперты увидели в ней «совершенно другой подтекст». Этому событию предшествовали сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2», что вызвало тревогу в Киеве, пояснил он.

Журналист напомнил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что запуск трубопровода – это «поражение американской дипломатии». Кроме того, украинские энергетики предупреждали, что ввод в эксплуатацию «СП-2» будет стоить стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, говорится в материале.

«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», - добавил автор, отметив, что такой сценарий беспокоит Киев.

Журналист добавил, что попытки Украины оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах - «от Парижа до Берлина».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один». 

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