Лавров сообщил, что они с Блинкеном были откровенны друг с другом

Аргументы Недели → Политика 13+

21 мая 2021, 12:48 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 21 мая, заявил, что его разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным.

Переговоры дипломатов состоялись на полях министерского заседания Арктического совета 19 мая.

Сергей Лавров сообщил, что они с Энтони Блинкеном о многом поговорили. Глава МИД России признался, что был очень откровенен, как и его американский коллега. Министр добавил, что госсекретарь США внимательно слушал и излагал свои позиции, которые, в частности, включали в себя претензии к РФ то по поводу "вмешательства" в выборы, то по вопросу кибератак.

Лавров напомнил Блинкену, что российская сторона всегда просила американскую предоставить хотя бы одно доказательство, но этого ни разу не произошло.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости