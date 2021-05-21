Лавров сообщил, что они с Блинкеном были откровенны друг с другом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 21 мая, заявил, что его разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным.
Переговоры дипломатов состоялись на полях министерского заседания Арктического совета 19 мая.
Сергей Лавров сообщил, что они с Энтони Блинкеном о многом поговорили. Глава МИД России признался, что был очень откровенен, как и его американский коллега. Министр добавил, что госсекретарь США внимательно слушал и излагал свои позиции, которые, в частности, включали в себя претензии к РФ то по поводу "вмешательства" в выборы, то по вопросу кибератак.
Лавров напомнил Блинкену, что российская сторона всегда просила американскую предоставить хотя бы одно доказательство, но этого ни разу не произошло.
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