Американист Ярыгин оценил итоги переговоров Лаврова и Блинкена
20 мая 2021, 11:45
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в рамках разговора с журналистами в четверг, 20 мая, оценил значение встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Американист сообщил, что такая встреча носит "церемониальный характер" и говорит о том, что стороны обозначают готовность к диалогу президентов.
Григорий Ярыгин в беседе с RT уточнил, что это хороший сигнал, поскольку нет отторжения, а новая администрация США показывает, что согласна обсуждать широкий круг вопрсов с Россией.
Специалист предположил, что если состоится встреча главы РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, стороны будут обсуждать темы в тех сферах, где страны могут найти общий язык. Речь идет об окружающей среде, кибербезопасности, Арктике и обеспечении глобальной стратегической безопасности.
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