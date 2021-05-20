Американист Ярыгин оценил итоги переговоров Лаврова и Блинкена

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20 мая 2021, 11:45

госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в рамках разговора с журналистами в четверг, 20 мая, оценил значение встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Американист сообщил, что такая встреча носит "церемониальный характер" и говорит о том, что стороны обозначают готовность к диалогу президентов.

Григорий Ярыгин в беседе с RT уточнил, что это хороший сигнал, поскольку нет отторжения, а новая администрация США показывает, что согласна обсуждать широкий круг вопрсов с Россией.

Специалист предположил, что если состоится встреча главы РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, стороны будут обсуждать темы в тех сферах, где страны могут найти общий язык. Речь идет об окружающей среде, кибербезопасности, Арктике и обеспечении глобальной стратегической безопасности.

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