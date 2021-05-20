Аргументы Недели Политика 13+

Лавров пошутил на тему возможной встречи Путина и Байдена

, 07:10 Источник: РИА "Новости"

Лавров пошутил на тему возможной встречи Путина и Байдена
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможном саммите глав двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

У российского дипломата хотели узнать, согласилась ли Москва на проведение встречи на уровне президентов. В ответ министр иностранных дел в шутку заметил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что к настоящему моменту окончательной договоренности о проведении встречи Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако если она будет достигнута, то переговоры могут состояться в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в минувший вторник сообщил, что Вашинтон ожидает проведения встречи президентов в предстоящие недели.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью