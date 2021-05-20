Лавров пошутил на тему возможной встречи Путина и Байдена

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20 мая 2021, 07:10 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможном саммите глав двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

У российского дипломата хотели узнать, согласилась ли Москва на проведение встречи на уровне президентов. В ответ министр иностранных дел в шутку заметил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что к настоящему моменту окончательной договоренности о проведении встречи Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако если она будет достигнута, то переговоры могут состояться в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в минувший вторник сообщил, что Вашинтон ожидает проведения встречи президентов в предстоящие недели.

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