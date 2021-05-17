Премьер Чехии заявил о недопонимании с президентом страны в вопросе о причинах взрыва во Врбетице

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17 мая 2021, 10:58

Милош Земан, фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Премьер Чехии Андрей Бабиш прокомментировала заявление президента республики Милоша Земана о том, что существует три версии расследования взрывов на военных складах в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

«Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий», - высказал он в эфире пражского радио Frekvence 1.

По его словам, он объяснил президенту, что полиция расследует одну версию.

Ранее сообщалось, что Милош Земан сославшись на слова главы Минюста Марии Бенешовой сказал, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов.

При этом Бенешова отметила, что полиция работает только с одной версией.

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