Глава Минюста Чехии Бенешова отреагировала на слова Земана о трех версиях случившегося во Врбетице

Глава Министерства юстиции Чехии Мария Бенешова прокомментировала заявление президента республики Милоша Земана о том, что существует три версии расследования взрывов военных складов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ», - выказала она.
Земан сославшись на слова Бенешовой сказал, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Он считает, что следователи расследуют три версии случившегося, включая недостачу.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку из-за давления со стороны главы Минюста по «делу о Врбетице».
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