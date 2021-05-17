Глава Минюста Чехии Бенешова отреагировала на слова Земана о трех версиях случившегося во Врбетице

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17 мая 2021, 07:31 Источник: ТАСС

флаг Чехии, фото: Reisinger/http://imagebroker.com/#/search// globallookpress.com

Глава Министерства юстиции Чехии Мария Бенешова прокомментировала заявление президента республики Милоша Земана о том, что существует три версии расследования взрывов военных складов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ», - выказала она.

Земан сославшись на слова Бенешовой сказал, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Он считает, что следователи расследуют три версии случившегося, включая недостачу.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку из-за давления со стороны главы Минюста по «делу о Врбетице».

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