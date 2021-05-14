Генпрокурор Чехии назвал причину своей отставки

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14 мая 2021, 19:50 Источник: ТАСС

Прага, фото: pixabay.com

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек сообщил, что генеральный прокурор Павел Земан подал в отставку. На его увольнении настаивает глава минюста Мария Бенешова в связи с его высказываниями по «делу о Врбетице».

«Глава минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня», - пояснил он.

Гавличек отметил, что кабинет министров принял информацию Марии Бенешовой к сведению, но без обсуждения.

«В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции. Меня это не устраивает. Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту», - рассказал сам Земан.

При этом у него нет опасений, что расследование застопорится. Однако Павел Земан утверждал, что расследование взрыва на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице могут прекратить, если не удастся допросить подозреваемых по делу – Александра Петрова и Руслана Боширова. По сведениям чешской полиции, российские граждане в октябре 2014 года находились сначала в Праге, а потом в Моравско-Силезской и Злинской областях. Кроме того, они подозреваются в отравлении Скрипалей.

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