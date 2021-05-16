Земан заявил, что склад во Врбетице могли взорвать, чтобы скрыть недостачу
16 мая 2021, 21:48
Взрывы на военных складах в 2014 году могли устроить, чтобы скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Об этом заявил президент Милош Земан в интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции "Частота-1".
Земан подчеркнул, что не доверяет заявлениям чешской контрразведки по этому вопросу. Он не возражает, чтобы отчет контрразведки был открыт для общественности, так как на самом деле в нем нет ничего секретного.
Также президент Чехии назвал глупостью действия России по включению страны в список недружественных стран, поскольку делать "врагов из бывших друзей - ошибка".
Ранее Захарова оценила расследование по "делу о Врбетице": "Тотальная неразбериха" в стране "безобразий".
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