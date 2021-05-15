Захарова оценила расследование по «делу о Врбетице»: «Тотальная неразбериха» в стране «безобразий»

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15 мая 2021, 14:20 Источник: МИД РФ

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг расследования взрывов на складе боеприпасов в населённом пункте Врбетице. Чешские власти обвинили в организации инцидента «российские спецслужбы».

«От имени фирмы IMEX Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство IMEX Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», - цитирует слова дипломата пресс-служба МИД.

Захарова отметила, что Государственная инспекция органов безопасности и Национальный центр по борьбе с оргпреступностью в Чехии, а также следователи, причастные к делу, отказываются от комментариев по данному вопросу. Таким образом, складывается впечатление, что пражские власти не в состоянии провести объективное расследование и выстроить логическую цепочку происходящего на «территории собственной страны безобразий», добавила она.

«… в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на пресловутого «внешнего врага» в лице России», - заключила представитель МИД.

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в обострении отношений после включения в список недружественных стран.

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