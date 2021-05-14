МИД Чехии обвинил Россию в обострении отношений после включения в список недружественных стран

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14 мая 2021, 21:50 Источник: РИА Новости

флаг Чехии, фото: Vit Simanek/CTK/ globallookpress.com

МИД Чехии прокомментировал распоряжение российского правительства о внесении Праги и Вашингтона в список недружественных государств. Такие действия приближают Москву к обострению отношений не только с Чешской республикой, но с Евросоюзом и его союзниками.

«… это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в том, что касается обязательства подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами», - говорится в заявлении ведомства.

Представители МИД Чехии считают, что Россия выбирает путь конфронтации в ущерб себе. Данные меры окажут «косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений», пояснили в ведомстве. Кроме того, они отметили, что это не отменяет первоначального решения чешского правительства об ограничении численности сотрудников посольства РФ в Праге, которое «полностью соответствует международному праву».

Ранее в Чехии призывали «успокоить разогретые эмоциями» отношения с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя список недружественных государств, заявил, что Москва последовательно подчёркивает готовность к диалогу.

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