Вице-премьер Чехии о списке недружественных стран России: «Прага правильно отреагировала на

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14 мая 2021, 21:27 Источник: РИА Новости

Прага, фото: pixels.com

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек прокомментировал распоряжение российского правительства о внесении Праги и Вашингтона в список недружественных государств.

«Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США», - высказал он.

Гамачек гордится тем, что смог принять участие в подготовке и реализации «чешской реакции».

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку из-за давления со стороны главы Минюста Марии Бенешовой за его высказывания по «делу о Врбетице».

Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

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