Правительство РФ опубликовало список недружественных государств
14 мая 2021, 18:59
Россия утвердила перечень стран, совершающих недружественные действия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли США и Чехия. Согласно распоряжению правительства, на эти страны будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».
Кроме того, в документе указано количество россиян, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые отношения. Отмечается, что для Чехии это число составит 19 человек, а для США- ноль.
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