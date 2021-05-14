Правительство РФ опубликовало список недружественных государств

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14 мая 2021, 18:59

правительство, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ globallookpress.com

Россия утвердила перечень стран, совершающих недружественные действия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли США и Чехия. Согласно распоряжению правительства, на эти страны будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Кроме того, в документе указано количество россиян, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые отношения. Отмечается, что для Чехии это число составит 19 человек, а для США - ноль.

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