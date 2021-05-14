Посольство США в Москве сообщило о решении российских властей отложить запрет на наем иностранных граждан

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14 мая 2021, 15:45

флаг США, фото: pixels.com

Американское посольство в Москве получило уведомление от российских властей о намерении отложить запрет на наем иностранных сотрудников на работу в дипмиссию. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 14 мая, на сайте диппредставительства США в РФ.

«Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг», - говорится в заявлении.

Кроме того, американское посольство продолжит процесс оформления иммигрантских виз в неотложных случаях. При этом гражданам США с истекшими визами необходимо покинуть страну до 15 июня - дедлайна, установленного властями РФ в связи с пандемией, или обратиться в местный офис МВД для продления разрешения на пребывание, уточнили в ведомстве.

Напомним, что 30 апреля посольство США в России заявило о планах сократить штат сотрудников консульства на 75% из-за запрета российских властей напринимать иностранцев, а также сообщило, что с 12 мая сократит количество предоставляемых консульских услуг, в частности, приостаноыит рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок.

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