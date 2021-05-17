Президент Чехии оценил решение российского правительства внести «бывших друзей» в список недружественных стран

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17 мая 2021, 10:51

Милош Земан, фото: Michal Kamaryt/CTK/ globallookpress.com

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал распоряжение российского правительства о внесении Праги и Вашингтона в список недружественных государств. По его словам, это ошибка российских властей.

«Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка», - высказал он в эфире пражского радио F1.

Напомним, что 14 мая Россия утвердила перечень стран, совершающих недружественные действия. В документе также указано количество россиян, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые отношения.

МИД Чехии заявил, что такие действия приближают Москву к обострению отношений не только с Чешской республикой, но с Евросоюзом и его союзниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя список недружественных государств, заявил, что Москва последовательно подчёркивает готовность к диалогу.

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