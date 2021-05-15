В СНБО Украины не исключили, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев

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15 мая 2021, 16:16

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинские власти могут предложить России обменять председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинский граждан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил мнение по обмену Медведчука на украинцев. Он заявил, что на Украине такие решения принимает президент. "Я думаю, если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", — ответил Данилов в эфире телеканала "Украина 24" на вопрос о возможности обмена Виктора Медведчука на "украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах".

На Украине Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Медведчук помещен под домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский связал арест Медведчука с борьбой против олигархов на Украине.

Президент РФ Владимир Путин считает, что на Украине происходит "зачистка политического поля". Медведчук стал для Путина одним из политиков, который отстаивает нормализацию отношений между Украиной и Россией.

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