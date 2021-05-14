Песков рассказал об отношении Путина к украинскому политику Медведчуку

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2021, 13:23 Источник: URA.RU

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал для президента РФ Владимира Путина одним из политиков, который отстаивает нормализацию отношений между Украиной и Россией.

13 мая суд Киева отправил Медведчука под домашний арест, политик подозревается в госизмене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал информацию о Медведчуке, который ранее рассказывал о том, что он является кумом Путина. Президент РФ в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука.

Песков подтвердил, что Медведчук и Путин «знают друг-друга и встречались неоднократно», - сообщает URA.RU.

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле наблюдают за развитием событий на Украине, вмешиваться в них «никоим образом не собираются».

По поводу задержания Медведчука Песков также сказал: «Но мы хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм или зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил».

Политические эксперты считают, что Зеленский борется с Медведчуком, задвигает его, что не делал предыдущий президент Петр Порошенко. А сейчас политик является единственным на Украине, кто может адекватно общаться с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости