Аргументы Недели Политика 13+

Песков рассказал об отношении Путина к украинскому политику Медведчуку

, 13:23 Источник: URA.RU

Песков рассказал об отношении Путина к украинскому политику Медведчуку
Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал для президента РФ Владимира Путина одним из политиков, который отстаивает нормализацию отношений между Украиной и Россией.

13 мая суд Киева отправил Медведчука под домашний арест, политик подозревается в госизмене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал информацию о Медведчуке, который ранее рассказывал о том, что он является кумом Путина. Президент РФ в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука.

Песков подтвердил, что Медведчук и Путин «знают друг-друга и встречались неоднократно», - сообщает URA.RU.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле наблюдают за развитием событий на Украине, вмешиваться в них «никоим образом не собираются».

По поводу задержания Медведчука Песков также сказал: «Но мы хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм или зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил».

Политические эксперты считают, что Зеленский борется с Медведчуком, задвигает его, что не делал предыдущий президент Петр Порошенко. А сейчас политик является единственным на Украине, кто может адекватно общаться с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью