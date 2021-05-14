Зеленский назвал Медведчука «олигархом», которого законно лишили возможности «бить по Украине»

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14 мая 2021, 15:59 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука законно лишили возможности «бить по стране» и «наносить разрушительный вред государственной безопасности».

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось число олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», - пояснил он.

Зеленский отметил, что на примере Медведчука можно понять, кто такие «олигархи». По его словам, если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет «крыши» в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут, а также «ослаблять страну» в противостоянии за суверенитет. Украинский лидер напомнил, что в настоящий момент готовится законопроект «о деолигархизации», который зафиксирует системный взгляд на эту проблему.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины выдвинула в отношении Медведчука подозрения в госизмене. Однако политик заявил, что это «политическая расправа за принципиальную позицию».

Киевский суд назначил ему круглосуточный домашний арест на два месяца. При этом Медведчук согласился выполнять его решение и носить электронный браслет.

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