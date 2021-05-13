Суд в Киеве отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест на два месяца

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13 мая 2021, 21:39

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Киеве суд в четверг назначил круглосуточный домашний арест на два месяца главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Политику нужно сдать свой загранпаспорт. Он будет носить два месяца специальный браслет.

После оглашения вердикта суда Виктор Медведчук заявил, что будет выполнять его решение и обязуется носить электронный браслет. Суд отказал прокуратуре в заключении оппозиционного политика под стражу. Прокуроры требовали для Медведчука избрать мерой пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10,5 миллионов долларов.

Ранее Медведчук заявил, что подозрения в госизмене, которые выдвинула в отношении него Генпрокуратура Украины, — это «политическая расправа за принципиальную позицию». По его словам, правоохранительные органы выполняют «противозаконный заказ власти», - передает RT.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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