В Наро-Фоминске водитель, управляя автомобилем Cadillac, сбил парня и девушку и попытался скрыться

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8 ноября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вконтакте

ДТП, фото с места происшествия, vk.com/wall-2167960_2481916

В городе Наро-Фоминске Московской области мужчина на автомобиле Cadillac в пятницу, 6 ноября, насмерть сбил парня и девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия. Завтра ребят похоронят. О гибели погибших влюбленных Дани и Насти пишут в соцсетях.

Смертельное ДТП произошло в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова в 22.15 мск. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате наезда 22-летний молодой человек и его подруга, 19-летняя девушка, скончались от полученных травм на месте ДТП.

Установлено, что мужчина на автомобиле Cadillac совершил наезд на молодую пару, когда они переходили проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода.

Задержать попытавшегося скрыться водителя помогли другие водители, участники дорожного движения. Его догнали и держали, пока не приехала полиция.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряжённое с состоянием опьянения или оставлением места ДТП).

В паблике НАРО-ФОМИНСК в соцсети Вконтакте опубликован рассказ мамы Насти, узнавшей о гибели дочери.

"Я проснулась от того, что мне будто кто-то на грудь сел, и я не могла дышать. Выглянула в окно, и тут зазвонил телефон... Мне не нужны никакие деньги, я хочу, чтобы этот человек понёс наказание. Если бы мне сказали, что у него есть дети, я бы сказала лет 8. А сейчас я скажу пожизненно..."

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прокомментировал дело актера Михаила Ефремова, который пьяным совершил ДТП, и погиб мужчина. Ефремов осужден на 7,5 лет и этапирован в колонию.