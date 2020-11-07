Глава МВД Колокольцев о деле Ефремова: «восторжествовала истина»

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7 ноября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Колокольцев, фото: МВД.РФ

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина. Он отметил, что разбирательства по этому делу показали, как трудно проходят такие производства.

"Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей", – подчеркнул глава МВД в программе "Вести в субботу". Колокольцев выразил мнение, что ко всем нужно относиться одинаково, виновный понесет заслуженное наказание, по другому и быть не могло.