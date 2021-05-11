Источник в правоохранительных органах: украинских депутатов Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2021, 17:02 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что два политика стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении «на разграбление национальных ресурсов в Крыму».

Позже появилась информация об обыске в доме Медведчука в Киеве. Причину назвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко: «по делу о добыче газа в Крым».

В марте СБУ сообщила, что допросила Медведчука из-за записи телефонного разговора, на которой якобы глава политсовета ОПЗЖ и бывший помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Также вопросы касались дела о госизмене.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости