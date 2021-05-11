Источник в правоохранительных органах: украинских депутатов Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что два политика стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении «на разграбление национальных ресурсов в Крыму».
Позже появилась информация об обыске в доме Медведчука в Киеве. Причину назвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко: «по делу о добыче газа в Крым».
В марте СБУ сообщила, что допросила Медведчука из-за записи телефонного разговора, на которой якобы глава политсовета ОПЗЖ и бывший помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Также вопросы касались дела о госизмене.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.