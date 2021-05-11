Депутат Верховной Рады Гончаренко назвал причину обыска в доме у Медведчука
11 мая 2021, 16:32
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объяснил, почему в доме главы политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука проходит обыск.
«Обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крым», - написал он в своем Телеграм-канале.
СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что речь идёт о доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Отмечается, что сейчас политик со своей семьей проживает именно там, пока в его основном доме в Пуще-Водице проходят ремонтные работы.
Кроме того, в апреле Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло в отношении него уголовное производство о госизмене.
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