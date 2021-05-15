Аргументы Недели В мире 13+

Экс-полковник Баранец: Россия «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны

, 15:55

Экс-полковник Баранец: Россия «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист, выступая в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, прокомментировал заявление Евросоюза о том, что Москва якобы собирается «поглотить» самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По словам Баранца, «поглощения» непризнанных государств не случится. При этом Россия «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны, отметил эксперт.

Он добавил, что на территории Донецкой и Луганской областей необходимо провести еще один референдум о самоопределении, на этот раз с международными наблюдателями.

Ранее в субботу сообщалось, что ветеран ДНР с позывным «Мигель» высказал прогноз, по которому в будущем республики Донбасса ждет война с Украиной хуже боев 2014 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Ветеран АТО Положухно: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Ветеран АТО: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Российская Федерация. Соответствующий прогноз сделал ветеран АТО Даниил Положухно, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью