Экс-полковник Баранец: Россия «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны

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15 мая 2021, 15:55

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист, выступая в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, прокомментировал заявление Евросоюза о том, что Москва якобы собирается «поглотить» самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По словам Баранца, «поглощения» непризнанных государств не случится. При этом Россия «будет способствовать» вхождению Донбасса в состав страны, отметил эксперт.

Он добавил, что на территории Донецкой и Луганской областей необходимо провести еще один референдум о самоопределении, на этот раз с международными наблюдателями.

Ранее в субботу сообщалось, что ветеран ДНР с позывным «Мигель» высказал прогноз, по которому в будущем республики Донбасса ждет война с Украиной хуже боев 2014 года.

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