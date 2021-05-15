Ветеран ДНР «Мигель»: в будущем республики Донбасса ждет война с Украиной хуже боев 2014-го

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15 мая 2021, 15:16

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В будущем самопровозглашенные республики Донбасса ждет война с Украиной хуже боевых действий, которые происходили в регионе в 2014 году. Такой прогноз озвучил ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель».

«Мигель», ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», предсказал, что непризнанные государства ждет «ужас». По мнению мужчины, настанет момент, когда на территорию республик с украинской стороны придут «неадекваты, нелюди», которые устроят резню гражданского населения.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран киевской операции в Донбассе Даниил Положухно заявил, что Украина сможет отвоевать неподконтрольные территории на востоке страны, когда ослабнет Россия.

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