Ветеран АТО Положухно: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

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15 мая 2021, 14:45

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Российская Федерация. Соответствующий прогноз сделал Даниил Положухно, ветеран АТО («Антитеррористическая операция», прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Положухно отметил, что Украина способна вернуть контроль над территориями на востоке страны только военным путем. По словам ветерана, Киев сможет провести наступление в тот момент, когда ослабнет Россия. Начинать готовиться к силовой реинтеграции Донбасса следует «уже сейчас», призвал Даниил Положухно.

Украинские власти обвиняют Москву в прямой военной помощи подразделениям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Ранее в субботу сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь Совнацбеза Украины, назвал «условие» быстрого прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.

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