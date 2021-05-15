Секретарь Совнацбеза Украины Данилов назвал «условие» быстрого прекращения войны в Донбассе
15 мая 2021, 14:19
Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, обозначил «условие» быстрого прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Киевский чиновник процитирован в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
По словам Данилова, вооруженное противостояние быстро завершится, если Москва выведет свои войска, которые якобы присутствуют на востоке Украины. Личный состав и техника РФ должны быть перемещены на территорию Ростовской и Курской областей, процитировал секретаря Совнацбеза сайт «Русская весна».
Киевские власти обвиняют российскую сторону в «агрессии» в Донбассе. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский националист Антон Петровский высказал мнение, по которому сотни жителей Львова готовы встречать армию РФ с цветами в случае ее прихода.
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