Секретарь Совнацбеза Украины Данилов назвал «условие» быстрого прекращения войны в Донбассе

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15 мая 2021, 14:19

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Yevhen Liubimovukrinform / globallookpress.com

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, обозначил «условие» быстрого прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Киевский чиновник процитирован в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

По словам Данилова, вооруженное противостояние быстро завершится, если Москва выведет свои войска, которые якобы присутствуют на востоке Украины. Личный состав и техника РФ должны быть перемещены на территорию Ростовской и Курской областей, процитировал секретаря Совнацбеза сайт «Русская весна».

Киевские власти обвиняют российскую сторону в «агрессии» в Донбассе. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский националист Антон Петровский высказал мнение, по которому сотни жителей Львова готовы встречать армию РФ с цветами в случае ее прихода.

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