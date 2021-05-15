Украинский националист Петровский: сотни жителей Львова готовы встречать армию России с цветами в случае ее прихода

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15 мая 2021, 11:28

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Сотни жителей города Львова готовы встречать армию России с цветами в случае ее прихода. Соответствующую точку зрения озвучил украинский националист, активист одной из запрещенных в РФ ультраправых организаций Антон Петровский.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», Петровский посетовал на то, что во Львове проживает «довольно много ватного населения». По словам радикала, это объясняется тем, что в 1950-х годах в западноукраинский город переехали свыше 100 тысяч русских.

В настоящий момент сотни львовян готовы встречать российскую армию с цветами в случае ее появления, отметил Антон Петровский.

Ранее в субботу сообщалось, что Юрий Евич, ветеран войны в Донбассе, высказал мнение, по которому переброска сил России на границу сорвала наступление Киева на непризнанные ДНР и ЛНР.

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