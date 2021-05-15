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Ветеран войны в Донбассе Евич: переброска сил России на границу сорвала наступление Украины на ДНР и ЛНР

, 11:04

Ветеран войны в Донбассе Евич: переброска сил России на границу сорвала наступление Украины на ДНР и ЛНР
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Переброска войск Российской Федерации на границу с Украиной сорвала наступление Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил военный врач, ветеран боевых действий в Донбассе Юрий Евич.

По словам Евича, если бы Москва не нарастила силы на государственных рубежах, украинская армия атаковала бы республики Донбасса. Как заявил ветеран в эфире YouTube-канала «Телеканал Сталинград», в случае своего осуществления данная операция стала бы «репетицией» наступления уже на российские города. В числе последних Юрий Евич назвал Ростов и Воронеж.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Олег Жданов спрогнозировал «небольшую войнушку» между РФ и Украиной будущим летом.

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Полковник ВСУ Жданов предрек «небольшую войнушку» между Россией и Украиной летом 2021-го

Полковник ВСУ Жданов предрек «небольшую войнушку» между Россией и Украиной летом 2021-го

Летом 2021 года между Российской Федерацией и Украиной разгорится «небольшая войнушка». С таким прогнозом некоторое время назад выступил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

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