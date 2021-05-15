Ветеран войны в Донбассе Евич: переброска сил России на границу сорвала наступление Украины на ДНР и ЛНР
15 мая 2021, 11:04
Переброска войск Российской Федерации на границу с Украиной сорвала наступление Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил военный врач, ветеран боевых действий в Донбассе Юрий Евич.
По словам Евича, если бы Москва не нарастила силы на государственных рубежах, украинская армия атаковала бы республики Донбасса. Как заявил ветеран в эфире YouTube-канала «Телеканал Сталинград», в случае своего осуществления данная операция стала бы «репетицией» наступления уже на российские города. В числе последних Юрий Евич назвал Ростов и Воронеж.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Олег Жданов спрогнозировал «небольшую войнушку» между РФ и Украиной будущим летом.
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