Полковник ВСУ Жданов предрек «небольшую войнушку» между Россией и Украиной летом 2021-го

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15 мая 2021, 09:56

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Летом 2021 года между Российской Федерацией и Украиной разгорится «небольшая войнушка». С соответствующим прогнозом некоторое время назад выступил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По словам Жданова, процитированного порталом «ПолитПазл», к боестолкновению должна привести провокация, которую якобы планирует Москва. Согласно утверждению полковника, российская сторона якобы собирается переодеть своих военных в украинскую форму, в которой они в последующем атакуют позиции ВСУ. С помощью подобных действий предполагается спровоцировать панику среди киевских сил, отметил Олег Жданов.

Представители украинских политических кругов и экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях РФ. В Москве подобные обвинения опровергают, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в субботу сообщалось о том, что в сети появилась информация, по которой в Донбассе украинские военные уничтожили позиции ВСУ, где находились националисты.

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