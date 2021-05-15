«Джокер ДНР»: украинские военные уничтожили позиции ВСУ с «правосеками» в Донбассе

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15 мая 2021, 06:57

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинские военные уничтожили в Донбассе позиции, где находились бойцы «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Соответствующая информация появилась в интернете.

Некоторое время назад стало известно об уничтожении позиций 128-й бригады Вооруженных сил Украины между поселками Ломакино и Лебединское. Telegram-канал «Джокер ДНР» пишет, что причиной данного инцидента послужил минометный обстрел, устроенный представителями 93-й бригады ВСУ.

В процитированном посте говорится, что военные решили отомстить «Правому сектору», чьи бойцы находятся в составе 128-й бригады, за убийство сослуживца, произошедшее в 2015 году. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении «Джокера ДНР», в результате атаки погибли семь националистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Наев, командующий операцией Киева в Донбассе, выступил с утверждением, по которому украинских силовиков в зоне конфликта атакуют «лазерным оружием российского производства».

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