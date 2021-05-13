Командующий ООС Наев: военных Украины в Донбассе атакуют «лазерным оружием российского производства»

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13 мая 2021, 15:10

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военнослужащих армии Украины на территории Донбасса атакуют «лазерным оружием российского производства». С соответствующим заявлением, как информируют отечественные интернет-СМИ, выступил Сергей Наев, командующий киевской Операцией объединенных сил (ООС).

Сайт «Русская весна» пишет, что, согласно версии, озвученной Наевым, противник Вооруженных сил Украины в Донбассе применяет лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47. По словам командующего, использование данного прибора подтверждается «боевыми травмированиями» представителей ВСУ в прошлом месяце.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи подразделениям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее в четверг, украинский волонтер Наталия Юсупова заявила, что у ВСУ «много погибших» в боях с силами республик Донбасса в апреле и мае.

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