Украинский волонтер Юсупова: у ВСУ «много погибших» в боях с силами республик Донбасса в апреле и мае

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13 мая 2021, 12:07

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

У Вооруженных сил Украины «много погибших» в боестолкновениях с подразделениями самопровозглашенных республик Донбасса в апреле и мае. Об этом написала в Facebook украинский волонтер Наталия Юсупова.

Юсупова отметила, что «война не утихает», «на фронте каждый день обстрелы». Согласно утверждению автора поста, противник атакует позиции киевских военных с использованием тяжелого вооружения, также действуют вражеские снайперы.

По словам Наталии Юсуповой, в апреле и мае у ВСУ «много погибших», еще больше человек получили ранения. Конкретные цифры волонтер не назвала.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов озвучил мнение, по которому армия страны сорвет «блицкриг» России в случае ее «вторжения».

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