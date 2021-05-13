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Украинский волонтер Юсупова: у ВСУ «много погибших» в боях с силами республик Донбасса в апреле и мае

, 12:07

Украинский волонтер Юсупова: у ВСУ «много погибших» в боях с силами республик Донбасса в апреле и мае
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

У Вооруженных сил Украины «много погибших» в боестолкновениях с подразделениями самопровозглашенных республик Донбасса в апреле и мае. Об этом написала в Facebook украинский волонтер Наталия Юсупова.

Юсупова отметила, что «война не утихает», «на фронте каждый день обстрелы». Согласно утверждению автора поста, противник атакует позиции киевских военных с использованием тяжелого вооружения, также действуют вражеские снайперы.

По словам Наталии Юсуповой, в апреле и мае у ВСУ «много погибших», еще больше человек получили ранения. Конкретные цифры волонтер не назвала.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов озвучил мнение, по которому армия страны сорвет «блицкриг» России в случае ее «вторжения».

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В мире

Полковник ВСУ Жданов: армия Украины сорвет «блицкриг» России в случае ее «вторжения»

Полковник ВСУ Жданов: армия Украины сорвет «блицкриг» России в случае ее «вторжения»

Украинская армия сорвет «блицкриг» Российской Федерации в случае ее «вторжения». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

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