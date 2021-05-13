Полковник ВСУ Жданов: армия Украины сорвет «блицкриг» России в случае ее «вторжения»

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13 мая 2021, 11:19

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинская армия сорвет «блицкриг» Российской Федерации в случае ее «вторжения». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Как информирует портал «Русская весна», Жданов указал на то, что вероятность «нападения» соседней страны «сохраняется всегда». По словам полковника, если произойдет полномасштабное «вторжение», противнику не удастся осуществить «блицкриг». Возможности, которыми обладают ВСУ, позволяют втянуть Россию в тяжелую позиционную войну и не дать развиться «наступлению», отметил Олег Жданов.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона подобные утверждения опровергает, ссылаясь на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Михаил Чаплыга заявил, что армия РФ может дойти до румынской столицы, «не заметив по дороге» Украину.

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