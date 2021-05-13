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Киевский политолог Чаплыга: армия России может дойти до столицы Румынии, «не заметив по дороге» Украину

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Киевский политолог Чаплыга: армия России может дойти до столицы Румынии, «не заметив по дороге» Украину
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армия Российской Федерации может дойти до столицы Румынии, «не заметив по дороге» Украину. На данное обстоятельство указал Михаил Чаплыга, киевский политолог.

Эксперт высказался по поводу произошедших некоторое время назад маневров Вооруженных сил РФ, в ходе которых войска были переброшены в районы, прилегающие к границе с Украиной. По словам процитированного «ПолитНавигатором» Чаплыги, с помощью данной «эскалации» Москва продемонстрировала Киеву, что ее подразделения могут дойти до Бухареста, «не заметив по дороге» Украину.

Как сообщалось ранее в четверг, отечественный портал Avia.pro выдвинул предположение, согласно которому НАТО в будущем может передать киевской стороне беспилотники для ударов по самопровозглашенным республикам Донбасса.

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