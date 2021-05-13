Предположение Avia.pro: НАТО в будущем может передать Украине дроны для ударов по ДНР и ЛНР

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13 мая 2021, 08:29 Источник: Аvia.pro

Беспилотник MQ-9 Reaper, imago stock&people / globallookpress.com

Североатлантический альянс в будущем может передать Украине беспилотники для нанесения ударов по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном в интернете.

Некоторое время назад Аркадий Вашутин, врио командующего украинских ВВС, заявил, что бывшая советская республика должна дооборудовать свои военные аэродромы для приема авиации НАТО.

Российский портал Avia.pro, комментируя данное высказывание, отметил, что западный блок вряд ли пойдет на размещение боевых самолетов на Украине. При этом журналисты выдвинули версию, по которой НАТО может в будущем передать Киеву дроны для ударов по республикам Донбасса и провоцирования напряженности на границе с РФ.

Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что украинская армия впервые атаковала военных ДНР с помощью американского комплекса TOW.

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