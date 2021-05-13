Avia.pro: армия Украины впервые атаковала военных ДНР из американского ракетного комплекса TOW

Вооруженные силы Украины впервые атаковали военных самопровозглашенной ДНР из американского ракетного комплекса TOW. Такое утверждение содержится в материале, размещенном в сети.
Некоторое время назад стало известно, что представители 10-й бригады ВСУ обстреляли район поселка Красный Партизан, который контролируют власти ДНР. В результате случившегося погиб один боец Народной милиции республики, двое получили ранения.
Портал Avia.pro пишет, что в ходе удара киевскими силовиками был задействован в том числе поставленный Соединенными Штатами ракетный комплекс TOW. Данное оружие ВСУ применили в Донбассе в первый раз, отмечается в процитированной публикации.
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