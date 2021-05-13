Avia.pro: армия Украины впервые атаковала военных ДНР из американского ракетного комплекса TOW

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2021, 06:46 Источник: Аvia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины впервые атаковали военных самопровозглашенной ДНР из американского ракетного комплекса TOW. Такое утверждение содержится в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад стало известно, что представители 10-й бригады ВСУ обстреляли район поселка Красный Партизан, который контролируют власти ДНР. В результате случившегося погиб один боец Народной милиции республики, двое получили ранения.

Портал Avia.pro пишет, что в ходе удара киевскими силовиками был задействован в том числе поставленный Соединенными Штатами ракетный комплекс TOW. Данное оружие ВСУ применили в Донбассе в первый раз, отмечается в процитированной публикации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости