Бойцы ДНР подавили огневую активность военных Украины в ответ на ракетную атаку ВСУ

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12 мая 2021, 06:50

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ДНР подавили огневую активность киевских военных в ответ на ракетную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном Народной милицией самопровозглашенной республики.

Пресс-служба Народной милиции проинформировала, что накануне силовики из 10-й бригады ВСУ устроили обстрел с применением противотанкового ракетного комплекса, а также минометов. Под огнем оказался район поселка Красный Партизан.

В результате данного удара погиб один боец ДНР, двое ранены. Отмечается, что в ходе ответной атаки силы республики подавили огневую активность украинских военных. Понесенные ими потери уточняются.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель» высказал прогноз, по которому в случае наступления ВСУ могут смять Донецк в «бетонный блин».

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