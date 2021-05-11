Ветеран ополчения ДНР «Мигель»: в случае наступления ВСУ могут смять Донецк в «бетонный блин»

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11 мая 2021, 17:15

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Если Вооруженные силы Украины пойдут в наступление, они могут смять Донецк в «бетонный блин». Соответствующий прогноз озвучил ветеран ополчения самопровозглашенной ДНР с позывным «Мигель».

По словам мужчины, в случае наступательной операции у киевских подразделений хватит мощи для прорыва обороны республики, однако в Донецк без предварительной подготовки они не пойдут. Как предсказал «Мигель», ВСУ «начнут утюжить артиллерией» город с окраин. Ветеран отметил, что противник будет обстреливать Донецк до тех пор, пока не превратит его в «бетонный блин». Только после этого в столицу ДНР должны запустить живую силу, поведал «Мигель» в беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

Ранее во вторник сообщалось, что журналист Дмитрий Гордон обозначил условия для возвращения в состав Украины неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны.

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