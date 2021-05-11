Киевский журналист Гордон назвал два условия для возвращения Донбасса в состав Украины
11 мая 2021, 11:57
Дмитрий Гордон, журналист из Киева, обозначил два условия для возвращения Донбасса в состав Украины. По данному вопросу Гордон высказался на видео, которое появилось на его YouTube-канале.
Журналист назвал «мертвыми» минские договоренности об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Расширение формата мирных переговоров также ни к чему не приведет, полагает Дмитрий Гордон.
Он отметил, что Киев должен отказаться от минских соглашений и заняться строительством мощной экономики и мощных Вооруженных сил. Из слов журналиста следует, что выполнение этих двух условий позволит Украине вернуть неподконтрольные территории на востоке страны.
Ранее во вторник сообщалось, что военкор Юрий Котенок назвал визит российских парламентариев в Донбасс фактическим признанием Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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