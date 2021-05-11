Военкор Котенок назвал фактическим признанием Москвой ДНР и ЛНР визит российских парламентариев в Донбасс

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11 мая 2021, 11:17

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Визит российских парламентариев в Донбасс является фактическим признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны Москвы. Соответствующую точку зрения высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Накануне стало известно о приезде в Донецк делегации законодателей РФ во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, который принял участие в открытии памятника павшим героям ДНР. Котенок написал в своем Telegram, что данный визит является фактическим признанием независимости ДНР и ЛНР Россией. Обращаясь к украинцам, военкор отметил, что тем остается теперь бессильно «булькать в пароксизме гнева».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Николай Стариков поведал, как Москва может прекратить войну в Донбассе без применения своих Вооруженных сил.

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