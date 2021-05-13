В Кремле прокомментировали публикации о планах России «поглотить» Донбасс

Аргументы Недели → В мире 13+

13 мая 2021, 13:37 Источник: ТАСС

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 13 мая, в рамках беседы с журналистами прокомментировал заявление ЕС о том, что РФ якобы намерена "поглотить" самопровозглашенные ДНР и ЛНР.



По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на некий конфиденциальный документ, предоставленный Брюсселем странам-членам ЕС, в Евросоюзе полагают, что Россия пытается "постепенно поглотить" часть восточной Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина сегодня подчеркнул, что РФ не планировала и не планирует "никого поглощать". Отметим, что Дмитрий Песков не раз заявлял, что вопрос о присоединении Донбасса к России не стоит в повестке дня Кремля, однако Москва занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения вышеуказанной территории.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости