Первый премьер ДНР Бородай: с практической точки зрения Донбасс уже стал частью России
12 мая 2021, 15:41
За последние годы Донбасс очень сильно интегрировался в Российскую Федерацию, с практической точки зрения он уже стал частью страны. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса» озвучил Александр Бородай, первый глава правительства самопровозглашенной ДНР.
По словам Бородая, с практической точки зрения Донбасс является частью России, так как в ДНР и ЛНР в массовом порядке выдаются паспорта РФ. Экс-премьер выразил надежду на то, что в обозримом будущем вопрос с регионом будет решен и юридически.
Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель» обозначил два основных направления удара армии Украины в случае наступательной операции Киева.
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