Первый премьер ДНР Бородай: с практической точки зрения Донбасс уже стал частью России

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2021, 15:41

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

За последние годы Донбасс очень сильно интегрировался в Российскую Федерацию, с практической точки зрения он уже стал частью страны. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса» озвучил Александр Бородай, первый глава правительства самопровозглашенной ДНР.

По словам Бородая, с практической точки зрения Донбасс является частью России, так как в ДНР и ЛНР в массовом порядке выдаются паспорта РФ. Экс-премьер выразил надежду на то, что в обозримом будущем вопрос с регионом будет решен и юридически.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель» обозначил два основных направления удара армии Украины в случае наступательной операции Киева.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости