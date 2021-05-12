Ветеран ДНР «Мигель» назвал два главных направления удара ВСУ в случае наступления на республику
12 мая 2021, 11:16
Ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель» обозначил два главных направления удара Вооруженных сил Украины в случае наступления на непризнанную республику. По данному вопросу «Мигель» высказался в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».
По словам ветерана, если ВСУ пойдут в атаку, они пытаются осуществить прорыв в районе села Гранитное. Вторым основным направлением наступления станет горловское, спрогнозировал мужчина.
Он добавил, что также противник должен нанести отвлекающие удары в районе поселка Пески, села Карловка и Донецка.
Ранее в среду сообщалось, что силы ДНР подавили огневую активность киевских военных в ответ на ракетную атаку с их стороны.
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