Ветеран ДНР «Мигель» назвал два главных направления удара ВСУ в случае наступления на республику

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12 мая 2021, 11:16

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель» обозначил два главных направления удара Вооруженных сил Украины в случае наступления на непризнанную республику. По данному вопросу «Мигель» высказался в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По словам ветерана, если ВСУ пойдут в атаку, они пытаются осуществить прорыв в районе села Гранитное. Вторым основным направлением наступления станет горловское, спрогнозировал мужчина.

Он добавил, что также противник должен нанести отвлекающие удары в районе поселка Пески, села Карловка и Донецка.

Ранее в среду сообщалось, что силы ДНР подавили огневую активность киевских военных в ответ на ракетную атаку с их стороны.

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