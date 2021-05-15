Украинский дипломат Николенко отреагировал на слова Путина об «антиподе» России

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15 мая 2021, 13:50 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, Украина превращается в «какую-то Антироссию». Он считает, что Москва просто не понимает «внутренние процессы» в Киеве.

«Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон», - пояснил он.

Николенко отметил, что ничто не сможет остановить «трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство». Кроме того, он напомнил, что «географию изменить нельзя», поэтому в будущем странам придется «сосуществовать рядом друг с другом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».

Ранее депутат Руслан Бальбек оценил заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что не стоит недооценивать слова Путина об «антиподе» России.

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