Украинский дипломат Николенко отреагировал на слова Путина об «антиподе» России

Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, Украина превращается в «какую-то Антироссию». Он считает, что Москва просто не понимает «внутренние процессы» в Киеве.
«Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон», - пояснил он.
Николенко отметил, что ничто не сможет остановить «трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство». Кроме того, он напомнил, что «географию изменить нельзя», поэтому в будущем странам придется «сосуществовать рядом друг с другом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».
Ранее депутат Руслан Бальбек оценил заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что не стоит недооценивать слова Путина об «антиподе» России.
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