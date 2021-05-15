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Климкин: не стоит недооценивать слова Путина об «Антироссии»

, 08:21

Климкин: не стоит недооценивать слова Путина об «Антироссии»
фото: Павел Климкин, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, Украина превращается в «какую-то Антироссию». Он выразил обеспокоенность. 

«Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», - написал он в Facebook.

Климкин отметил, что российский лидер говорит об Украине как о «постоянном источнике проблем» для Москвы. Однако такой лексики Путин еще не применял. По его словам, ответ Кремля будет «асимметричным и очень жестким».

Кроме того, Владимир Путин заметил, что Запад оказывает поддержку начавшейся на Украине «зачистке политического поля».

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