Путин считает, что Украину превращают в «Антироссию»

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14 мая 2021, 14:42 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совета безопасности страны днем​​​​ в пятницу, 14 мая, выразил мнение, что Украину превращают в "антипод" России.

Глава государства назвал печальным тот факт, что Украина медленно, но верно превращается в "какую-то Антироссию", в площадку, с территории которой Москва постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ.

Владимир Путин также заметил, что Запад оказывает поддержку начавшейся на Украине "зачистке политического поля".

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