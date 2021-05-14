Путин считает, что Украину превращают в «Антироссию»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совета безопасности страны днем в пятницу, 14 мая, выразил мнение, что Украину превращают в "антипод" России.
Глава государства назвал печальным тот факт, что Украина медленно, но верно превращается в "какую-то Антироссию", в площадку, с территории которой Москва постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ.
Владимир Путин также заметил, что Запад оказывает поддержку начавшейся на Украине "зачистке политического поля".
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