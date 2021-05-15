Депутат Бальбек отреагировал на опасения Климкина после слов Путина об «Антироссии»

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15 мая 2021, 11:40 Источник: RT

Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что не стоит недооценивать слова президента Владимира Путина об «антиподе» России.

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнёрами их называть?» - высказал он RT.

При этом, говоря об агрессивных действиях со стороны Кремля, о которых упомянул Климкин в своей речи, депутат отметил, что «Киев ими пугает весь мир уже последние несколько лет». Бальбек считает, что бывший глава украинского МИД в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком».

«… мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу. Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет. Нужна лишь добрая воля украинских политиков», - резюмировал он.

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