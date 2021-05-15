Секретарь СНБО Данилов: на Украине создадут новый вид войск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании нового вида войск.
Данилов отметил, что Зеленский планирует создать национальные кибервойска. По его словам, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности. Он добавил, что решение было поддержано единогласно.
«Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», - уточнил секретарь.
Ранее сообщалось, что бывший глава украинского МИД Павел Климкин испугался слов президента РФ Владимира Путина об «Антироссии».
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