Партия Порошенко требует от Зеленского «немедленно выселиться» из государственной резиденции

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2021, 07:34

Владимир Зеленский, фото: Ray Tang/Globallookpress.com

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием покинуть резиденцию.

«"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как герой сериала «Слуга народа» Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

В политсиле отметили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета. Кроме того, в заявлении напомнили, что квартира украинского лидера на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Представители партии добавили, что Зеленскому не понадобится даже велосипед, как его персонажу в сериале, или кортежи, которые ежедневно препятствуют жителям Киева передвигаться по городу.

«…семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта», - подчеркнули в партии.

«Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – «законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе», заключили они.

Ранее Зеленский поручил СНБО провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. Глава государства считает, что в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители и министры времен Януковича и Порошенко.

При этом в партии «Европейская солидарность» уточнили, что Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости